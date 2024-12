A nova disputa bilionária no STJ

Mais uma disputa bilionária está chamando atenção no STJ. Desta vez, o caso envolve a seguradora Sul America, no qual a Companhia Siderúrgica Nacional (CSN) foi derrotada em todas as instâncias do TJSP, a indústria obteve decisão monocrática favorável do ministro Antônio Carlos Ferreira, que levará o caso para o colegiado da 4ª Turma nos próximos dias. O time de advogados da siderúrgica, que tem o advogado Marcus Vinícius Furtado Coelho à frente, quer repetir a virada e a vitória também bilionária do caso Ternium, que teve o voto de desempate a favor da CSN do mesmo magistrado. No caso Ternium também atuou a advogada Claudia Queda de Toledo.

