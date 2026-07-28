A Lei de Transparência Salarial e a incansável resistência à inclusão

A edição da Lei 14.611, em julho de 2023, representou momento de raro otimismo e esperança aos defensores da isonomia, da efetiva inclusão das mulheres na sociedade brasileira.

Após séculos de intensa resistência e negativa de direitos, o Estado brasileiro sinalizava não mais compactuar com políticas silenciosamente estabelecidas de menor remuneração das profissionais brasileiras em detrimento dos seus pares do sexo masculino.

O diploma determina, entre outros aspectos, que empresas com mais de 100 funcionários divulguem relatórios semestrais de transparência salarial, e disponibilizem: canais seguros de denúncia; plano de ação para correção de distorções, em caso de desigualdade não explicada por fatores legítimos; pena de multa de até 3% da folha de salários, limitada a 100 salários-mínimos, e a possibilidade de indenização por danos morais à vítimas de diferença salarial ilegítima.

A expressão do machismo, tão arraigado na nossa sociedade, estava, final e formalmente, sendo questionada, trazida à luz por meios institucionais.

A alvissareira perspectiva, porém, não teve o condão – ao menos não, ainda -, de promover de fato alguma alteração de ordem fática: conforme o quinto Relatório de Transparência Salarial publicado pelo Ministério do Trabalho e Emprego em abril/maio de 2026 com base nos dados referentes ao ano-base de 2025 (RAIS e informações enviadas pelas próprias empresas), as mulheres recebem, em média, 21,3% menos que os homens nas empresas privadas com 100 ou mais empregados (remuneração média: homens: R$ 5.039,68; mulheres: R$ 3.965,94), em patamares praticamente iguais aos percebidos em 2023 e 2024 (20,7% e 20,9%, respectivamente).

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Não obstante os números mostrem um aumento da participação feminina no mercado formal, com crescimento de 11% no número de mulheres empregadas, constata-se, já no momento da contratação, diferença salarial correspondente a 14,3%.

Maior desigualdade persiste, porém, em cargos de liderança, de nível superior e em empresas de grande porte.

E tal cenário não se restringe à iniciativa privada – nem ao nosso país: não obstante o Censo mais recente, de 2022, indicar que as mulheres eram 50,5% da população brasileira, apenas 18% dos assentos do Congresso Nacional são por elas ocupados (maior índice histórico; um dos menores patamares do G20); nos legislativos subnacionais, esse patamar é de 16%.

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Desde a redemocratização do país, somente sete Estados elegeram mulheres como chefes do Executivo.

O cenário global não demonstra melhores índices: o estudo Women in Politics 2026, da União Interparlamentar em parceria com a agência ONU Mulheres, evidenciou que apenas 22,4% dos gabinetes de governo ao redor do mundo são ocupados por mulheres; a presença feminina em Parlamentos não chega a um terço das casas legislativas.

Nos gabinetes de governos nacionais, apenas 14 países alcançaram a paridade de gênero; 28 tem uma mulher no comando e 101 nações jamais contaram com uma dirigente do sexo feminino.

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Conforme o estudo Piores Cidades para ser Mulher, de 2024, que avaliou aspectos como representatividade política, presença de mulheres que não estudam e nem trabalham, índice de feminicídio, desigualdade salarial, relação entre o perfil econômico das cidades, com especial atenção ao impacto do agronegócio no contexto regional, nenhuma cidade brasileira apresenta índice satisfatório de igualdade; dentre as capitais, somente Brasília tem patamar médio, figurando todas as demais em níveis baixos ou muito baixos.

Pesquisa do Fórum Econômico Mundial que avaliou a participação e oportunidade econômica das mulheres; seu nível educacional, saúde e sobrevivência e empoderamento político em 148 países, situava o Brasil, em 2024, em 70º lugar; em 2025, passamos à 72ª posição, ainda distante da paridade almejada.

Evento bastante ilustrativo de discriminação como estratégia ocorreu no Japão, em 2018, quando a Juntendo University decidiu abertamente, durante o processo de admissão de novos alunos, estabelecer critérios mais rigorosos para as mulheres, ao argumento de que elas “tinham vantagem nas entrevistas porque se comunicam melhor que os homens”.

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Após questionamento judicial, a universidade foi condenada a indenizar 13 candidatas e abandonar tais práticas.

É nesse ambiente que o Supremo analisou conjuntamente, no mês de maio último, as ADIs 7631 e 7612, propostas pelo Partido Novo, CNI e CNC, e a ADC 92, todas relacionadas à Lei 14.611.

Defendiam os questionadores da norma a inconstitucionalidade da divulgação do relatório sobre a composição das remunerações, por expor informações sensíveis sobre estratégia de preços e custos das empresas, violando o princípio constitucional da livre iniciativa. Alegavam, ainda, ofensa à proteção de dados pessoais.

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Os argumentos encontraram guarida, de forma surpreendente, tendo em vista a missão constitucional do MP, na manifestação da Procuradoria Geral da República, que esposou a ideia de afronta aos princípios constitucionais da livre iniciativa, livre concorrência e proteção à intimidade.

Trata-se, ao nosso ver, de equivocada compreensão de referidos princípios, que, como todos os demais informantes do ordenamento pátrio, devem ser tomados de forma sistemática: a proteção à intimidade e a liberdade econômica não podem ser invocadas como artifício de perpetuação de desigualdades fundamentais e históricas.

A própria LGPD – encarregada justamente de regulamentar o direito fundamental à intimidade – traz critérios seguros para a divulgação das informações em questão, inclusive a partir de estratégias de anonimização.

A lógica de divulgação em momento algum pretende a individualização de pessoas ou a exposição de táticas comerciais sensíveis. O uso falacioso de tais alegações mostra-se incompatível com a isonomia, inclusão e integridade que devem orientar a ação pública e privada – à primeira cabendo a promoção e garantia de sua efetividade.

A sociedade brasileira clama por superação dos padrões discriminatórios: a Câmara dos Deputados, o Senado Federal e o Executivo já se manifestaram pela constitucionalidade da norma, defendendo que a política busca promover a igualdade material de gênero no ambiente de trabalho; o Congresso, aliás, vem discutindo a Lei da Misoginia (PL 896/23), por meio da qual se pretende à equiparação dos atos de discriminação em razão do sexo à racial.

O Supremo desincumbiu-se do seu mister constitucional com sensibilidade e consciência do seu papel institucional, incorporando ao ordenamento pátrio a lógica da inclusão e isonomia tão necessárias à sociedade brasileira.

Que tais parâmetros – absolutamente condicionantes da civilidade social e da própria democracia -, passem de meros objetivos (ao menos) legalmente cristalizados a prática cotidiana.

Laura Mendes Amando de Barros é Doutora e Mestre em Direito do Estado pela Universidade de São Paulo (2017; 2012). Especialista em Autoridades Locais e o Estado pela École Nationale d’Administration de Paris; em Direito Público pela Escola Paulista da Magistratura; e em Processo Civil pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Pesquisadora visitante junto à Universidade de Málaga, Espanha (2025/2026). Professora do Insper. Ex-Controladora-Geral do Município de São Paulo. Procuradora do Município de São Paulo.

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA