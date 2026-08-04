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Economia

A educação além dos percentuais: qualidade da despesa e resultados

A vinculação orçamentária assegura financiamento mínimo, mas a boa governança fiscal exige transparência e efetividade na aplicação dos recursos públicos

Por Vanessa Reis 4 ago 2026, 10h00
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília
Prédio do Palácio do Planalto, sede do governo federal do Brasil, em Brasília (Antônio Cruz/Agência Brasil)
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A discussão sobre a qualidade da despesa pública ocupa posição central no Estado contemporâneo. Em um cenário marcado por restrições fiscais, demandas sociais crescentes e necessidade de fortalecimento da confiança nas instituições, a análise das finanças públicas não pode limitar-se ao volume de recursos arrecadados ou executados. A boa governança fiscal exige que a alocação dos recursos públicos seja orientada por critérios de transparência, eficiência e efetividade, pilares fundamentais para a legitimidade da ação estatal e para a concretização dos objetivos constitucionais.

A transparência constitui o primeiro pressuposto para a avaliação da qualidade da despesa pública. Não existe sustentabilidade financeira, econômica e orçamental sem transparência. A sociedade precisa compreender não apenas quanto se gasta, mas também por que se gasta, quais objetivos orientam determinada política pública e quais resultados foram efetivamente alcançados. A transparência reduz assimetrias informacionais, fortalece a accountability e amplia a capacidade de controle social sobre as escolhas públicas. Mais do que uma exigência legal, trata-se de um elemento essencial para o fortalecimento da democracia e da confiança nas instituições.

Nesse contexto, a Lei de Responsabilidade Fiscal representou um importante marco institucional ao estabelecer um modelo de gestão fiscal pautado pelo planejamento, pela responsabilidade e pela transparência. Ao impor limites relacionados à geração de despesas, ao endividamento, às operações de crédito e às renúncias de receita, a legislação fortaleceu os mecanismos de disciplina fiscal. Entretanto, a experiência acumulada demonstra que o simples cumprimento formal das regras orçamentárias não é suficiente para assegurar a boa governança. O desafio contemporâneo consiste em avaliar a qualidade das escolhas públicas e os resultados produzidos pelos recursos investidos.

A eficiência, por sua vez, exige que os recursos públicos sejam utilizados da melhor forma possível, produzindo o maior benefício social com os meios disponíveis. Em matéria orçamentária, isso significa que não basta executar integralmente uma dotação ou cumprir percentuais mínimos constitucionalmente estabelecidos. É necessário verificar se a despesa realizada contribuiu efetivamente para a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população. A discussão desloca-se, assim, do mero cumprimento formal das obrigações financeiras para a análise da capacidade do gasto público de gerar valor para a sociedade.

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A efetividade complementa essa perspectiva ao concentrar a atenção nos resultados concretos das políticas públicas. Enquanto a eficiência examina a relação entre recursos empregados e produtos entregues, a efetividade busca verificar se os objetivos originalmente pretendidos foram alcançados e se produziram impactos sociais relevantes. A qualidade da despesa pública depende, portanto, da existência de mecanismos capazes de medir resultados, identificar falhas e promover o aperfeiçoamento contínuo das políticas governamentais.

É precisamente nesse contexto que se insere o debate sobre a vinculação orçamentária. A Constituição Federal estabelece percentuais mínimos de aplicação de recursos em áreas estratégicas, como educação e saúde, com o objetivo de assegurar a proteção de direitos fundamentais e a estabilidade do financiamento público. A vinculação representa uma importante conquista institucional ao impedir que setores essenciais fiquem sujeitos às oscilações conjunturais ou a decisões discricionárias incompatíveis com os compromissos constitucionais.

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Todavia, a mera garantia de recursos não assegura, por si só, a qualidade do gasto público. A análise não pode permanecer restrita à dimensão quantitativa da despesa. O fato de determinado ente federativo cumprir os percentuais mínimos exigidos não significa, automaticamente, que os recursos estejam produzindo os resultados esperados. A qualidade da despesa exige que se avance da discussão sobre quanto se gasta para a reflexão sobre como se gasta e quais resultados são efetivamente alcançados.

Os resultados da Prova Nacional Docente (PND) de 2025 oferecem importante exemplo dessa reflexão. O exame registrou mais de um milhão de inscritos e a participação de aproximadamente 760 mil candidatos, correspondendo a uma taxa de comparecimento de cerca de 70%. A avaliação abrangeu 17 áreas de licenciatura e contou com a adesão de 22 estados e de 1.058 municípios, entre eles 18 capitais. A prova foi estruturada em duas etapas: uma formação geral, composta por 30 questões objetivas e uma questão discursiva voltadas a temas relacionados à formação docente, e um componente específico com 50 questões de múltipla escolha direcionadas ao conteúdo de cada área de conhecimento.

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Os números divulgados revelam que aproximadamente 500 mil participantes alcançaram o padrão de proficiência considerado adequado, correspondendo a cerca de 65% dos avaliados. Por outro lado, aproximadamente 35% dos participantes não atingiram o desempenho mínimo esperado. Entre os mais de 196 mil concluintes dos cursos de licenciatura que participaram da avaliação, apenas 113,3 mil alcançaram o padrão considerado proficiente.

Esses dados não autorizam conclusões simplistas sobre a qualidade da educação brasileira, mas fornecem elementos relevantes para uma reflexão mais ampla sobre a qualidade da despesa pública. Afinal, a educação figura entre as áreas mais protegidas pelo sistema de vinculações constitucionais de receitas. Os recursos existem, os percentuais mínimos são observados e os investimentos são realizados. Ainda assim, os resultados revelam a necessidade permanente de aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à formação docente.

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A lição que emerge da Prova Nacional Docente é clara: o debate sobre financiamento da educação não pode limitar-se ao volume de recursos destinados ao setor. A vinculação orçamentária é condição necessária para a garantia do direito fundamental à educação, mas não é condição suficiente para assegurar a qualidade dos resultados. A efetividade das políticas educacionais somente pode ser aferida por meio da análise de indicadores concretos de desempenho, aprendizagem e formação profissional.

A qualidade da despesa pública deve ser compreendida, portanto, como resultado da conjugação entre planejamento, transparência, eficiência e efetividade. A vinculação orçamentária permanece essencial para assegurar financiamento mínimo às áreas estratégicas e para proteger direitos fundamentais. Contudo, sua legitimidade e seu sucesso dependem da capacidade institucional de monitorar resultados, avaliar impactos e corrigir rumos sempre que necessário.

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Em última análise, a boa governança fiscal exige mais do que a observância de percentuais mínimos ou o cumprimento formal de regras orçamentárias. Exige a construção de uma cultura de avaliação permanente das políticas públicas, orientada por evidências e comprometida com resultados. O verdadeiro desafio não é gastar mais nem gastar menos, mas gastar melhor. Afinal, a qualidade da despesa pública não se mede pelos valores inscritos no orçamento, mas pelos resultados que ela entrega à sociedade.

Vanessa Reis é sócia do Medina Osório Advogados, mestre em Direito da Administração Pública, doutoranda em Direito Financeiro e Econômico Global pela Universidade de Lisboa, professora de Direito Financeiro e Procuradora do Estado.

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA

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