A educação além dos percentuais: qualidade da despesa e resultados

A discussão sobre a qualidade da despesa pública ocupa posição central no Estado contemporâneo. Em um cenário marcado por restrições fiscais, demandas sociais crescentes e necessidade de fortalecimento da confiança nas instituições, a análise das finanças públicas não pode limitar-se ao volume de recursos arrecadados ou executados. A boa governança fiscal exige que a alocação dos recursos públicos seja orientada por critérios de transparência, eficiência e efetividade, pilares fundamentais para a legitimidade da ação estatal e para a concretização dos objetivos constitucionais.

A transparência constitui o primeiro pressuposto para a avaliação da qualidade da despesa pública. Não existe sustentabilidade financeira, econômica e orçamental sem transparência. A sociedade precisa compreender não apenas quanto se gasta, mas também por que se gasta, quais objetivos orientam determinada política pública e quais resultados foram efetivamente alcançados. A transparência reduz assimetrias informacionais, fortalece a accountability e amplia a capacidade de controle social sobre as escolhas públicas. Mais do que uma exigência legal, trata-se de um elemento essencial para o fortalecimento da democracia e da confiança nas instituições.

Nesse contexto, a Lei de Responsabilidade Fiscal representou um importante marco institucional ao estabelecer um modelo de gestão fiscal pautado pelo planejamento, pela responsabilidade e pela transparência. Ao impor limites relacionados à geração de despesas, ao endividamento, às operações de crédito e às renúncias de receita, a legislação fortaleceu os mecanismos de disciplina fiscal. Entretanto, a experiência acumulada demonstra que o simples cumprimento formal das regras orçamentárias não é suficiente para assegurar a boa governança. O desafio contemporâneo consiste em avaliar a qualidade das escolhas públicas e os resultados produzidos pelos recursos investidos.

A eficiência, por sua vez, exige que os recursos públicos sejam utilizados da melhor forma possível, produzindo o maior benefício social com os meios disponíveis. Em matéria orçamentária, isso significa que não basta executar integralmente uma dotação ou cumprir percentuais mínimos constitucionalmente estabelecidos. É necessário verificar se a despesa realizada contribuiu efetivamente para a melhoria dos serviços públicos oferecidos à população. A discussão desloca-se, assim, do mero cumprimento formal das obrigações financeiras para a análise da capacidade do gasto público de gerar valor para a sociedade.

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A efetividade complementa essa perspectiva ao concentrar a atenção nos resultados concretos das políticas públicas. Enquanto a eficiência examina a relação entre recursos empregados e produtos entregues, a efetividade busca verificar se os objetivos originalmente pretendidos foram alcançados e se produziram impactos sociais relevantes. A qualidade da despesa pública depende, portanto, da existência de mecanismos capazes de medir resultados, identificar falhas e promover o aperfeiçoamento contínuo das políticas governamentais.

É precisamente nesse contexto que se insere o debate sobre a vinculação orçamentária. A Constituição Federal estabelece percentuais mínimos de aplicação de recursos em áreas estratégicas, como educação e saúde, com o objetivo de assegurar a proteção de direitos fundamentais e a estabilidade do financiamento público. A vinculação representa uma importante conquista institucional ao impedir que setores essenciais fiquem sujeitos às oscilações conjunturais ou a decisões discricionárias incompatíveis com os compromissos constitucionais.

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Todavia, a mera garantia de recursos não assegura, por si só, a qualidade do gasto público. A análise não pode permanecer restrita à dimensão quantitativa da despesa. O fato de determinado ente federativo cumprir os percentuais mínimos exigidos não significa, automaticamente, que os recursos estejam produzindo os resultados esperados. A qualidade da despesa exige que se avance da discussão sobre quanto se gasta para a reflexão sobre como se gasta e quais resultados são efetivamente alcançados.

Os resultados da Prova Nacional Docente (PND) de 2025 oferecem importante exemplo dessa reflexão. O exame registrou mais de um milhão de inscritos e a participação de aproximadamente 760 mil candidatos, correspondendo a uma taxa de comparecimento de cerca de 70%. A avaliação abrangeu 17 áreas de licenciatura e contou com a adesão de 22 estados e de 1.058 municípios, entre eles 18 capitais. A prova foi estruturada em duas etapas: uma formação geral, composta por 30 questões objetivas e uma questão discursiva voltadas a temas relacionados à formação docente, e um componente específico com 50 questões de múltipla escolha direcionadas ao conteúdo de cada área de conhecimento.

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Os números divulgados revelam que aproximadamente 500 mil participantes alcançaram o padrão de proficiência considerado adequado, correspondendo a cerca de 65% dos avaliados. Por outro lado, aproximadamente 35% dos participantes não atingiram o desempenho mínimo esperado. Entre os mais de 196 mil concluintes dos cursos de licenciatura que participaram da avaliação, apenas 113,3 mil alcançaram o padrão considerado proficiente.

Esses dados não autorizam conclusões simplistas sobre a qualidade da educação brasileira, mas fornecem elementos relevantes para uma reflexão mais ampla sobre a qualidade da despesa pública. Afinal, a educação figura entre as áreas mais protegidas pelo sistema de vinculações constitucionais de receitas. Os recursos existem, os percentuais mínimos são observados e os investimentos são realizados. Ainda assim, os resultados revelam a necessidade permanente de aperfeiçoamento das políticas públicas voltadas à formação docente.

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A lição que emerge da Prova Nacional Docente é clara: o debate sobre financiamento da educação não pode limitar-se ao volume de recursos destinados ao setor. A vinculação orçamentária é condição necessária para a garantia do direito fundamental à educação, mas não é condição suficiente para assegurar a qualidade dos resultados. A efetividade das políticas educacionais somente pode ser aferida por meio da análise de indicadores concretos de desempenho, aprendizagem e formação profissional.

A qualidade da despesa pública deve ser compreendida, portanto, como resultado da conjugação entre planejamento, transparência, eficiência e efetividade. A vinculação orçamentária permanece essencial para assegurar financiamento mínimo às áreas estratégicas e para proteger direitos fundamentais. Contudo, sua legitimidade e seu sucesso dependem da capacidade institucional de monitorar resultados, avaliar impactos e corrigir rumos sempre que necessário.

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Em última análise, a boa governança fiscal exige mais do que a observância de percentuais mínimos ou o cumprimento formal de regras orçamentárias. Exige a construção de uma cultura de avaliação permanente das políticas públicas, orientada por evidências e comprometida com resultados. O verdadeiro desafio não é gastar mais nem gastar menos, mas gastar melhor. Afinal, a qualidade da despesa pública não se mede pelos valores inscritos no orçamento, mas pelos resultados que ela entrega à sociedade.

Vanessa Reis é sócia do Medina Osório Advogados, mestre em Direito da Administração Pública, doutoranda em Direito Financeiro e Econômico Global pela Universidade de Lisboa, professora de Direito Financeiro e Procuradora do Estado.

Este artigo é uma colaboração do Instituto Não Aceito Corrupção (INAC) com VEJA