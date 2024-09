Zup, do Itaú, anuncia novo CEO ao apostar em IA e expansão para os EUA

A startup mineira Zup, adquirida pelo Itaú em 2019, anunciou a chegada de um novo CEO. André Palma, que ocupava o cargo de superintendente de tecnologia do banco, assumiu o comando da empresa na última semana. Com isso, o cofundador e então CEO da Zup, Bruno Pierobon, irá para o conselho da startup e vai auxiliar Palma durante a transição. A nova gestão pretende dar continuidade ao trabalho que vinha sendo desenvolvido por Pierobon, o que inclui uma eventual expansão para o mercado americano e o desenvolvimento de novos produtos, especialmente com o uso de inteligência artificial (IA). “Queremos focar não apenas em consultoria na área de tecnologia, mas em oferecer produtos”, diz Palma ao Radar Econômico. O executivo conta que o investimento em IA generativa cresceu 78% ao longo de 2024. Quanto à expansão para os EUA, a startup ainda não tem prazos definidos, mas pretende oferecer seus serviços ao setor financeiro do país, no qual tem mais experiência dada a parceria com o Itaú. Atualmente, a Zup conta com 15,5 mil usuários, sendo que 10 mil são provenientes do banco. “Queremos aumentar a adesão dentro do Itaú”, diz o novo CEO e antigo diretor da financeira.