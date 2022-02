Zeina Latif: governo distribuiu R$ 90 bi em auxílio e temos fome?

A economista Zeina Latif, que integra a linha de frente da parte econômica da campanha do presidenciável João Doria, faz um questionamento importante: como pode o governo ter feito uma distribuição de 90 bilhões de reais em auxílio emergencial e Bolsa Família, em 2021, e mesmo assim as pessoas estarem passando fome? “Se esses R$ 90 bilhões não conseguem atingir essas pessoas, tem algum problema no desenho. Noventa bi”, repete Zeina para reforçar a magnitude do valor durante conversa com o Radar Econômico. “Bolsa Família não era trinta e poucos? Olha o tamanho disso. É mais que o dobro.”

“Não está claro o que está acontecendo. Não temos ainda um diagnóstico do que aconteceu, não temos números. Não teve pesquisa. Precisamos do IBGE para mapear isso daí. Como é que você vai desenhar? Como é que você vai ter proposta se a gente não sabe o que está acontecendo?”, disse Zeina. “Nos centros urbanos, se eu tiver que dar um palpite, e é palpite, acho que tem a questão do aumento do preço da terra nos alugueis e a inflação de fato está está tirando o poder de compra. Mas precisamos estudar melhor esse assunto antes de desenhar uma proposta de política pública”.

