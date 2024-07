Zara, Oxxo e Cacau Show: As varejistas mais admiradas do Brasil

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Ranking IBEVAR – FIA Business School 2024 lista as empresas mais admiradas pelos consumidores em 38 setores, como asseguradoras, bancos, cafés, fintechs, hotelarias, restaurantes e viagens. “O Ranking IBEVAR – FIA utiliza recursos sofisticados para análise e identificação das menções dos usuários sobre as marcas, assim como para chegar à lista das mais admiradas”, afirma Claudio Felisoni de Angelo, presidente do Ibevar e professor da FIA Business School.

Segmento Mais Admiradas – Consumidores Artigos esportivos Centauro Artigos para celulares Continua após a publicidade Gocase Brasil Artigos para o lar Vestcasa Asseguradoras Porto Seguro Continua após a publicidade Atacado Assaí Auto PneuStore Bancos Continua após a publicidade Nubank Bebidas Casa Santa Luzia Bolsas e malas Bagaggio Continua após a publicidade Brinquedos Ri Happy Cafés, Docerias e Sorveterias Rick Doces Calçados – Marca Própria Continua após a publicidade Puma Calçados – Multimarcas Netshoes Chocolaterias Cacau Show Colchões Ortobom Conveniência Oxxo Cosméticos e Perfumes O Boticário Departamento Havan Drogarias Drogasil Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos Magazine Luíza Especializado Kalunga Fast Food Mc Donald’s Fintechs Creditas Hotelaria Wyndham Joias e Bijuterias Vivara Lingerie e Roupas de Praia Calzedonia Livrarias e Papelarias Livraria Leitura Luxo Prada Material de Construção Leroy Merlin Móveis Madeira Madeira Óticas e Óculos Escuros Chilli Beans Pets Petz Restaurantes Outback Steakhouse Super & Hipermercados Pão de Açúcar Suplementos Growth Supplements Vestuário Infantil Carter’s Vestuário Zara Viagem Flixbus