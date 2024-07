Yards Estruturados contrata ex-UBS

Maria Luiza Farias é a nova diretora e líder das operações de Investment Banking da Yards Estruturados, escritório de investment banking fundado pelo empresário Roberto Marinho. Com passagem pelo UBS BB e pelo Bradesco BBI, a executiva já atuou em mais de 80 deals, incluindo transações de fusões e aquisições e mercado de capitais.

A contratação de Maria Luiza é parte de um movimento recente de reestruturação da Yards Estruturados, que vai oferecer produtos de assessoria, como operações de dívida junto a bancos de fomento, estruturação de CRAs, CRIs, crédito estruturado, M&A e project finance.

A Yards Estruturados atende grandes clientes nos setores agropecuário, de infraestrutura, logística e imobiliário, e tem um forte viés para o ESG. Sob o comando de Maria Luiza, a empresa idealizou e estruturou um projeto para impulsionar a infraestrutura fluvial no Arco Norte, e conseguiu um financiamento de 666 milhões de reais aprovado pelo Fundo da Marinha Mercante.

A Yards Estruturados é uma empresa de IB fundada no fim de 2022, na época com um outro nome, mas já com a essência de uma casa de assessoria financeira, oferendo serviços de IB e realizando a originação e estruturação de produtos. A casa foi fundada por Roberto Marinho, que segue à frente da casa, agora com a também sócia Maria Luiza.