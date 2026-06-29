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XP e Riza miram imóveis do fundo GARE11

O negócio já foi notificado ao Cade

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 11h00 | Atualizado em 29 jun 2026, 12h32
XP
(Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket/Getty Images)
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XP e Riza miram imóveis do fundo GARE11 Priorize VEJA no Google

A Riza Real Estate e o grupo XP costuraram uma operação para comprar, em bloco, um pacote de imóveis comerciais hoje ligados ao GARE11, um dos fundos imobiliários de tijolo mais conhecidos da B3.

O negócio já foi notificado ao Cade e envolve nove ativos pertencentes aos fundos Annecy e Artemis, controlados pelo Guardian Real Estate FII. A transação foi estruturada por meio de um memorando de entendimentos e será destinada a investidores da XP por meio de fundos geridos pela Riza.

No pacote estão cinco lojas operadas pelo Carrefour, em Atibaia, Campo Grande, Caraguatatuba, Cuiabá e Lucas do Rio Verde; três unidades do Grupo Mateus, em Itabuna e Maceió; e o galpão Almanara Jandira, na Grande São Paulo. Todos os imóveis têm contratos de locação de longo prazo, o que dá previsibilidade de caixa à operação.

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Os valores foram mantidos sob sigilo. No mercado, a expectativa agora é pelo fato relevante do GARE11, que deverá indicar o impacto da venda e eventual ganho de capital para os cotistas.

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