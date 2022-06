XP cobra fatura milionária de investidor e acende alerta sobre derivativos

A corretora XP está cobrando na Justiça uma conta de mais de 13 milhões de reais de um investidor do interior de São Paulo que fez apostas milionárias em derivativos de opções de ações de Vale e Petrobras. A aposta errada, que vinha dando prejuízo e sendo rolada desde 2018, levou o investidor a perder todo o dinheiro que tinha depositado na corretora, como garantia para suas operações, e ainda ficou devendo a diferença de 13 milhões de reais.

O caso acende um alerta bem vermelho para investidores que se arriscam no mundo dos derivativos. Isso porque a liquidação da operação, que realizou o prejuízo, foi feita mesmo sem a autorização do investidor. Pelas regras, se o patrimônio do investidor fica menor do que o necessário para garantir as operações em derivativos, a corretora pode liquidar a operação. E essa garantia é diferente daquela das margens para se operar derivativos exigidas pela bolsa de valores, já que são as próprias corretoras que garantem as operações na bolsa.

Esse investidor era originalmente do Itaú, mas transferiu seu dinheiro para a XP naquela onda de migração de assessores de investimento do banco. Seu patrimônio declarado à corretora era de 180 milhões de reais, segundo o processo que corre na Justiça paulista.

