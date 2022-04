Xerife americano diz que Vale engana investidores. Ações sobem mesmo assim

O xerife do mercado de capitais americano, a SEC, acusou a Vale nesta quinta-feira, 28, de fazer alegações falsas e enganosas sobre a segurança de suas barragens antes do rompimento de Brumadinho, que matou 270 pessoas. A denúncia diz mais. Diz que a Vale “manipulou várias auditorias de segurança de barragens, obteve vários certificados de estabilidade fraudulentos e ainda enganou governos locais, comunidades e investidores”. A diretora da Divisão de Execução da Comissão de ESG, Melissa Hodgman, foi ainda mais dura nas palavras, chamando a Vale de malfeitora: “enquanto supostamente ocultava os riscos ambientais e econômicos representados por sua barragem, a Vale enganou os investidores e levantou mais de US$ 1 bilhão em nossos mercados de dívida enquanto seus títulos eram negociados ativamente na NYSE. A apresentação de hoje mostra que protegeremos agressivamente nossos mercados de malfeitores, não importa onde eles estejam no mundo.”

Mas a notícia não abalou os investidores. As ações da Vale chegaram a cair assim que a SEC anunciou oficialmente a denúncia, mas a empresa negou as alegações e ficou tudo bem. Os papéis voltaram a subir e neste momento valorizam mais de 2%, impulsionado pelo anúncio de um programa de recompra de ações e o resultado que foi menor do que no ano passado, mas acima do que era esperado.

A empresa, no entanto, ainda terá um longo caminho sobre o caso Brumadinho na Justiça americana. Em novembro, o Radar Econômico já havia noticiado que um grupo de investidores sul-africanos estava processando a Vale na Justiça de Nova York alegando que a empresa e seus executivos enganaram seus acionistas sobre a segurança de suas barragens.

