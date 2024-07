WEG tem potencial para superar Vale em valor de mercado, segundo fundo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Em condições ideais, a WEG, fabricante de equipamentos elétricos que acaba de se tornar a quarta empresa mais valiosa da B3, avaliada em 197 bilhões de reais, tem chance de ultrapassar a mineradora Vale — 275 bilhões de reais atualmente — em até cinco anos. A expectativa é do fundo de investimentos Perfin, com mais de 14 bilhões de reais sob gestão. A WEG teria de manter o seu crescimento médio de 15% ao ano — e começar a explorar com sucesso os mercados de veículos elétricos e inteligência artificial.