Wall Street divulga o valor dos salários bilionários pagos em 2021

JP Morgan, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley e Bank of America divulgaram seus balanços nos últimos dias e também quanto pagaram em salários e benefícios em 2021. O número é assombroso: 142 bilhões de dólares. Na cotação de hoje do dólar, isso daria 782 bilhões de reais. E veja que são apenas cinco bancos. O valor divulgado é 15% maior do que no ano passado. Segundo o Financial Times, que compilou os dados, este é um esforço dos bancos para manter seus principais funcionários satisfeitos e compensar o aumento global da inflação salarial.

