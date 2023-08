Volume negociado na bolsa despenca com dúvida sobre guinada dos juros

Na esteira das expectativas pelo movimento do Banco Central (BC) sobre a redução da taxa básica de juros, a Selic, nesta quarta-feira, 2, os investidores operaram de forma cautelosa neste dia de reunião do Copom, o Comitê de Política Monetária do BC, uma vez não ser possível cravar o quão conservadora ou arrojada seria a guinada do banco. Com esse contexto, a B3 contabilizava cerca de 18,5 bilhões de reais negociados no pregão desta quarta até às 17h, frente a uma média diária de 25,7 bilhões de reais em 2023, uma queda de quase 30%. O índice Ibovespa, por sua vez, caía 0,43% no mesmo período e chegou a operar em baixa de mais de 1,1% por volta do meio-dia.

Analistas se dividiam entre quem aposta num corte de 0,25 e 0,5 ponto percentual nos juros, diferença que têm relevância para o fluxo de aportes do mercado. O ponto de atenção não é se a Selic cairia para 13,5% ou 13,25% — patamares semelhantes — mas qual sinalização o BC deve transmitir ao mercado.

