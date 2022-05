Vital do Rego do TCU questiona provisões bilionárias da Eletrobras 

O ministro Vital do Rego do Tribunal de Contas da União (TCU) está pedindo uma auditoria para verificar as provisões no balanço da Eletrobras, que reduziram a distribuição de lucros da estatal no ano passado. Segundo comunicado do ministro enviado à presidência do tribunal, no terceiro trimestre, a empresa fez uma provisão de 9 bilhões de reais relativos a empréstimos compulsórios de energia com base em decisões do Superior Tribunal de Justiça. A equipe técnica do ministro entende que a União, que deixou de receber dividendos, pode ser prejudicada caso no futuro a Eletrobras ganhe a causa na Justiça. O caso deve ser analisado pela presidente do tribunal. Alguns técnicos apostam que se a auditoria for aceita isso pode de alguma forma ajudar o ministro a tirar o assunto de pauta na próxima semana. Mas os ministros que querem fazer a privatização acreditam que este não é motivo para atrasar a análise.

