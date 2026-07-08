Vitacon fecha parceria com Mackenzie para turbinar ocupação de compactos

A Vitacon fechou uma parceria inédita com a Universidade Presbiteriana Mackenzie para se tornar a hospedagem oficial da instituição, em um movimento que reforça a estratégia da incorporadora de criar demanda “embarcada” para seus empreendimentos.

Pelo acordo, estudantes e colaboradores do Mackenzie terão condições especiais de hospedagem em unidades da Vitacon localizadas próximas à instituição, em Higienópolis. A universidade tem mais de 30 mil alunos e foi eleita a melhor universidade particular de São Paulo no prêmio “O Melhor de São Paulo Serviços 2026”, da Folha de S.Paulo.

Para a Vitacon, o acordo vai além da conveniência para a comunidade acadêmica. A parceria ajuda a ampliar a ocupação das unidades e dá mais previsibilidade aos investidores que compram apartamentos compactos com foco em renda.

É o terceiro acordo desse tipo fechado pela companhia em menos de um ano. Em agosto do ano passado, a incorporadora se tornou hospedagem oficial do Nubank Parque. Em dezembro, firmou parceria com a Afya Educação Médica, um dos maiores grupos de educação médica do país.

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“A Universidade Mackenzie é uma das principais instituições de ensino superior do país e reforça a nossa estratégia de se aliar a grandes players do mercado, como Nubank Parque e Afya Educação Médica e outros que estão por vir. Essa aliança traz benefícios tanto para os estudantes e funcionários quanto para os nossos investidores, que terão maior previsibilidade e ocupação dos imóveis”, afirma João Henrique Firmino, diretor de Comunicação e Marketing da Vitacon.

A parceria também terá um braço de inovação. A Vitacon participará do Hackathon Mackenzie, maratona promovida pela Faculdade de Engenharia da universidade. A empresa integrará a banca avaliadora da próxima edição. Em 2026, o evento reuniu mais de 1,9 mil alunos inscritos e 35 empresas, entre elas Votorantim, Microsoft e Mercado Livre.