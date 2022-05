Vida normal? O setor que mais cresceu na retomada dos shoppings

Dois setores voltaram a vender com tudo na retomada dos shoppings depois da flexibilização do distanciamento social e do uso de máscaras em grande parte do país, pelo menos é o que diz o Credit Suisse. Os analistas do banco fizeram um levantamento e notaram que o segmento que mais cresceu no último mês de março foi o de vestuário, que viu suas vendas explodirem 123% na comparação com o ano anterior. Logo atrás, as lojas de calçados também reportaram um expressivo crescimento de 111% nas suas vendas.

Na outra ponta, as vendas de objetos para casa e escritório subiram 41%, enquanto a comercialização de eletroeletrônicos avançou 10%. “Os segmentos de vestuário e calçados tiveram os maiores aumentos de volume de vendas beneficiados pela retomada dos eventos e redução do home office”, dizem os analistas do Credit. “Por outro lado, eletroeletrônicos e materiais para casa e escritório estão atrasados, provavelmente devido ao forte desempenho no ano anterior, quando ainda havia medidas rígidas de distanciamento social”, concluem.

No acumulado do ano, as ações de Multiplan e Iguatemi, duas das maiores redes de shoppings do país, sobem 32% e 12%, respectivamente.

Shoppings: até a receita com estacionamento explodiu na reabertura

