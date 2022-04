Viagem de carro fica 30% mais cara e a culpa não é só da gasolina

As viagens de carro no feriado de Tiradentes ficaram 31% mais caras do que no ano passado. O motivo todo mundo já sabe: o preço da gasolina. Os dados do Índice de Preços Ticket Log mostram que o preço do litro da gasolina fechou a R$ 7,507 na média nacional. Mas a gasolina não é o único vilão. O etanol subiu quase na mesma proporção. O litro, em média, está em R$ 5,971, 30,5% superior ao do período similar de 2021.

