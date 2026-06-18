Venturus vira empresa estratégica da Defesa e mira receita de R$ 220 mi

O Venturus, centro de inovação tecnológica com atuação em projetos de alta complexidade, foi credenciado pelo Ministério da Defesa como Empresa Estratégica de Defesa. A classificação é concedida a organizações consideradas relevantes para o desenvolvimento de tecnologias de interesse nacional e coloca o instituto em uma posição mais próxima das demandas das Forças Armadas.

Com o novo enquadramento, o Venturus passa a poder participar de projetos, licitações e editais ligados ao Exército, à Marinha e à Aeronáutica. O movimento reforça a aposta da instituição em áreas sensíveis para a agenda de defesa, como inteligência artificial e tecnologias quânticas.

A expectativa do instituto é alcançar receita de R$ 220 milhões em 2026. Para João Sato, diretor-geral do Venturus, o credenciamento amplia o espaço da organização em iniciativas estratégicas para o país e fortalece sua atuação no desenvolvimento de tecnologias críticas.