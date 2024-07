Venturus incorpora Itriad, em Manaus, e mira expansão para a região Norte

O instituto de tecnologia Venturus incorporou o Itriad, instituto situado no polo de desenvolvimento digital em Manaus (AM). Agora, o órgão manauara passará também a se chamar Venturus, que mira expansão na região Norte do país.

Desde 2021, Itriad e Venturus – localizado em Campinas (SP) – atuam como parceiros de negócios. Agora, essa relação evoluiu formalmente.

Para 2024, a nova unidade do Venturus em Manaus deverá contribuir com cerca de 25% do faturamento anual do instituto, estimado em aproximadamente 220 milhões de reais.