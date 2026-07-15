Vendas presenciais em SP crescem 7% na semana do feriado de 9 de julho

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças

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As vendas presenciais processadas pela Getnet no estado de São Paulo cresceram 7% na semana do feriado da Revolução Constitucionalista, em comparação com o mesmo período de 2025.

O Pix apresentou o maior avanço entre os meios de pagamento, com aumento de 38% no valor movimentado. As transações por cartão cresceram 4% na mesma comparação.

Padarias lideraram o desempenho entre os segmentos analisados, com alta de 15%. Na sequência aparecem supermercados, com crescimento de 11%, e postos de combustíveis, com 8%.

Para Aline Liston, executiva da Getnet, o fato de o feriado ter caído em um dia útil concentrou o consumo em alimentação e serviços essenciais. “As categorias ligadas a compras discricionárias apresentaram um ritmo mais moderado.”