Vendas de microempresas sobem 33% em dezembro, mas caem na base anual

O mês de dezembro de 2022 apresentou um aumento de 33% em vendas de microempreendedores e autônomos quando comparado a novembro do mesmo ano, segundo o Índice SumUp do Microempreendedor. Trata-se da terceira alta mensal consecutiva do índice, indicando uma retomada gradual do segmento. Para Carlos Grieco, CEO da SumUp no Brasil, o bom desempenho no mês se deve especialmente às festas de fim de ano. O executivo também alerta para o retrocesso observado na comparação anual, com uma queda de 16% na atividade em comparação com dezembro de 2021. “Mesmo com o crescimento dos últimos meses, o índice mostra que a situação dos empreendedores na base da pirâmide ainda é desafiadora”, diz.

Focando nas relações de consumo das classes mais vulneráveis, que são maioria no país, o índice desenvolvido pela fintech SumUp parte de dados de profissionais informais, além de MEIs e microempresas de todos os estados brasileiros e de mais de 30 ramos de atividades distintas. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), mais de 24,5 milhões de profissionais são autônomos no país.

Siga o Radar Econômico no Twitter