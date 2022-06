Vendas de automóveis despencam 83% na Rússia

As sanções contra a Rússia têm provocado um efeito avassalador na indústria automobilística do país. Houve uma redução de mais de 83% nas vendas do setor, segundo estimativa da Associação de Negócios Europeus (AEB), composta por mais de 500 empresas com a missão de melhorar as relações entre Rússia e União Europeia. Os dados divulgados nesta segunda-feira, 6, apontam que o número de veículos vendidos em maio foi reduzido a pouco mais de vinte e quatro mil, seis vezes menos que no mesmo período do ano anterior. Falta de componentes para produção e alta nos preços são apontadas como as grandes causas. A inflação russa está num acumulado anual de 17,5%, atrás apenas de Turquia (70%) e Argentina (58%) dentre as economias do G20. As montadoras sofreram um duro golpe, com apenas duas das vinte fábricas existentes no país operando, segundo Azat Timerkhanov da consultoria Avtostat. No caso da francesa Renault, a empresa chegou a vender todos os seus ativos no país para o Estado, abandonando de vez o mercado russo.

