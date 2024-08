Venda de fatia do Grupo Leveros instiga fundos e pode levantar R$ 500 mi

O Itaú BBA busca comprador para a fatia da 2B Capital, gestora de private equity do Bradesco, no Grupo Leveros, especializado em climatização de ambientes. A transferência não deve sair por menos de 500 milhões de reais. Já há fundos interessados no negócio. Além de um novo parceiro, o Leveros, que tem faturamento anual de 1,3 bilhão de reais, está estruturando uma rodada de captação, que pode se dar via debêntures ou na forma de dívida estruturada. A ideia é acelerar a operação para chegar aos 2 bilhões de reais de receita anual até 2027.