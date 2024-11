VEJA Seu Bolso: Como ganhar dinheiro ‘comprando’ dívida, segundo a ARX

A nova edição do programa VEJA Seu Bolso recebe Pierre Jadoul, diretor-executivo e gestor responsável pela estratégia de crédito da ARX Investimentos. Na conversa, Jadoul explica como funciona a negociação com títulos de dívida públicos e privados e o funcionamento desse investimento em quatro fundos de crédito da casa: ARX Fuji, ARX Vinson, ARX Denali e ARX Everest. Além de abordar como funciona a alocação em dívida pública e privada (corporativa ou bancária) dentro de cada fundo, o gestor também trata das perspectivas para o segmento de crédito privado e as oportunidades do momento. Entre os temas, está a crescente preocupação com a agenda fiscal brasileira, em um ambiente de juros que tende a prosseguir alto.