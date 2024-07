Alimentos não devem subir após reforma tributária, diz Roberto Rodrigues

VEJA Mercado | 15 de julho de 2024.

O mercado reage ao atentado a tiros contra o ex-presidente americano Donald Trump. O dólar ganha força entre as moedas de economia emergente e volta a subir frente ao real. O atentado reforçou, ou melhor, aumentou a probabilidade de uma vitória de Trump na percepção dos gestores. O ex-presidente promete uma política de cortes de impostos para estimular o crescimento da economia local. Tal política aumenta o chamado risco fiscal e tende a pressionar as curvas de juros futuros nos Estados Unidos — movimento que pode fortalecer também a moeda americana. Aumento de incertezas econômicas e também políticas estimulam a busca por investimentos mais seguros, como o dólar e a renda fixa.

No Brasil, a Câmara aprovou a reforma tributária na última semana e incluiu a carne na cesta básica brasileira que terá isenção de impostos. Os efeitos da reforma no seu bolso, o fracasso do leilão do arroz e a relação entre o governo e o agro serão alguns dos assuntos desta edição do VEJA Mercado. Diego Gimenes entrevista Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura no primeiro governo Lula. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, às 10h.

