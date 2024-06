VEJA Mercado recebe Raphael Figueredo, CEO da Eleven Financial, às 10h

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 21 de junho de 2024.

O dólar comercial voltou a subir e bateu a marca dos 5,46 reais, mais um recorde desde julho de 2022. A moeda americana tem escalado nas últimas semanas após o aumento de incertezas no cenário econômico brasileiro. O presidente Lula voltou a criticar duramente o Banco Central e lamentou a manutenção da taxa Selic a 10,5% ao ano. Lula ainda cometeu um ato falho ao revelar que teve reuniões sobre o orçamento onde foi levantada a possibilidade de um déficit de até 40 bilhões de reais das contas públicas. Tal cifra é maior que a projeção de déficit de 9 bilhões de reais do Tesouro e representaria um descumprimento da meta de déficit zero estipulada pelo novo marco fiscal.

Os investidores estrangeiros já sacaram o equivalente a 43 bilhões de reais em ativos da bolsa de valores brasileira em 2024. As dúvidas em relação ao início dos cortes de juros nos Estados Unidos pioram ainda mais o humor dos investidores. Diego Gimenes entrevista Raphael Figueiredo, CEO da Eleven Financial. O VEJA Mercado é entrevistado de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF