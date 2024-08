VEJA Mercado entrevista Mônica Araújo, estrategista da InvestSmart XP

VEJA Mercado | 22 de agosto de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 22. A euforia tomou conta da bolsa de valores. Depois de o Ibovespa bater a sua máxima histórica de pontos, tem banco projetando que o céu é o limite para os ativos brasileiros. O banco americano J.P Morgan elevou para 143 mil pontos a sua previsão para o Ibovespa ao final do ano. Em relatório enviado a clientes, os analistas destacam um crescimento econômico maior que o esperado e o baixo preço de alguns ativos. Eles ainda consideram as premissas conservadoras e não descartam que o índice pode tocar os 160 mil pontos nos próximos meses. Apesar disso, as projeções de inflação e de dólar também foram elevadas pelo banco.

O mercado aguarda o início do simpósio de Jackson Hole e os discursos de Roberto Campos Neto e Jerome Powell, presidentes dos bancos centrais do Brasil e dos Estados Unidos, respectivamente. Diego Gimenes entrevista Monica Araujo, estrategista de renda variável da InvestSmart XP. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

