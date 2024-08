Pânico da bolsa é exagerado e correção deve ser passageira, diz Luiz Rogé

VEJA Mercado | 05 de agosto de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 5. O mercado financeiro vive um grande paradoxo. Todos aguardavam desde o ano passado o sonhado ciclo de cortes de juros nos Estados Unidos. Na quarta-feira passada, o presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, praticamente entregou que a instituição deve cortar os juros na próxima reunião, marcada para setembro. Motivo de sobra para comemorar, certo? Errado. Desde então, as bolsas mundo afora acumulam perdas e mais perdas enquanto o dólar ganha forca frente todas as outras moedas. Seria temporária a maré ruim?

É fato que a contagem regressiva para o fim dos juros mais altos em mais de 20 anos provoca uma natural correria para garantir os títulos de renda fixa ainda com o atual rendimento. Bem verdade também que os economistas estão preocupados com um esfriamento maior que o esperado da economia americana, temendo uma recessão à frente por causa da atual política monetária do Fed. Só que ao mesmo tempo os Estados Unidos registraram um crescimento de 2,8% somente no segundo trimestre de 2024, bem acima dos 2% projetados. É o grande paradoxo do mercado financeiro que a gente vai tentar desvendar diariamente no VEJA Mercado.

Diego Gimenes entrevista Luiz Rogé, sócio e gestor da Matriz Capital Asset. O especialista afirma que o pânico da bolsa é exagerado e que probabilidade de recessão nos Estados Unidos é pequena. Rogé enxerga boas oportunidades nas bolsas nos próximos meses e diz que o Fed deve acentuar os cortes de juros nos EUA para afastar de vez o fantasma da recessão. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

