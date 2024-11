VEJA Mercado recebe Gustavo Loyola, ex-presidente do Banco Central, às 10h

VEJA Mercado | 05 de novembro de 2024.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou a jornalistas que o governo deve anunciar nesta semana um pacote de propostas de cortes de gastos para os próximos anos. O ministro cancelou uma viagem à Europa e teve uma série de reuniões com o presidente Lula no final de semana em que os técnicos do ministério apresentaram os detalhes das medidas a serem reveladas nos próximos dias. Haddad falou em “reta final” para o pacote. É Lula quem deve decidir quando as propostas irão a público.

O “senso de urgência” do governo acontece depois de o dólar comercial disparar e atingir quase o patamar dos 5,90 reais. A reação do mercado na segunda-feira foi positiva. O dólar cedeu quase 2% e fechou o dia cotado a 5,78 reais. Já o Ibovespa subiu e voltou a ultrapassar a marca dos 130 mil pontos.

A votação para as eleições presidenciais nos Estados Unidos se encerra nesta terça-feira e o resultado ainda parece indefinido. O chamado “Trump trade” — movimento de precificação de vitória do republicano — perdeu força nos últimos dias com as pesquisas apontando um empate técnico entre os candidatos. Diego Gimenes entrevista Gustavo Loyola, sócio da Tendências Consultoria e ex-presidente do Banco Central. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

Continua após a publicidade

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Oferecimento de JHSF