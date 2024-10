VEJA Mercado entrevista Alexandre Lohmann, estrategista da Constância

VEJA Mercado | 31 de outubro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 31. A Câmara dos Deputados aprovou o texto de regulamentação da reforma tributária na noite de quarta-feira. Não há grandes mudanças em relação ao que já era discutido, mas os deputados rejeitaram um destaque que previa a criação de um novo imposto para grandes fortunas acima de 10 milhões de reais.

Nos mercados, os investidores estão nervosos por causa das eleições presidenciais nos Estados Unidos e com o risco fiscal no Brasil. O ministro Fernando Haddad tentou colocar panos quentes na irritação do mercado. Ele disse que os ministérios da Fazenda e da Casa Civil estão em convergência pela agenda de cortes de gastos, e Rui Costa afirmou que o governo está comprometido com as metas do arcabouço fiscal.

Diego Gimenes entrevista Alexandre Lohmann, estrategista-chefe da Constância Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.