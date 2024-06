VEJA Mercado entrevista Victor Furtado, da W1 Capital, às 10h

VEJA Mercado | 17 de junho de 2024.

Dados mensais do varejo e da indústria da China dão o ritmo dos mercados neste começo de semana. No Brasil, a ampla expectativa é pela próxima reunião do Copom, marcada para quarta-feira. O evento da semana deve marcar a interrupção do ciclo de cortes nas taxas de juros brasileiras iniciado em agosto do ano passado. O ponto de maior atenção é a possível divisão entre os votos dos diretores, uma vez que o BC não prometeu cortes de juros nesta reunião. Em maio, a decisão dividida e os votos contrários tiveram como principal razão o chamado forward guidance do BC, ou seja, a antiga promessa de cortar os juros em 0,5 ponto percentual.

A reunião do Copom acontece em meio à disparada do dólar e a derrubada do Ibovespa, que é negociado na mínima do ano — abaixo dos 120 mil pontos. As ações da Petrobras também estão próximas da mínima do ano depois de trocas no comando de algumas diretorias da estatal. O governo ainda tenta administrar sua crise política em Brasília e encontrar maneiras de compensar a desoneração da folha de 17 setores da economia brasileira este ano. O Boletim Focus traz novidades nas projeções de mercado para a economia brasileira.

Diego Gimenes entrevista Victor Furtado, chefe de alocação da W1 Capital. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, a partir das 10h.

