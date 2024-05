VEJA Mercado entrevista Valter Bianchi Filho, da Fundamenta

VEJA Mercado | 13 de maio de 2024.

A semana será marcada pela publicação da ata da última reunião do Copom, um documento com detalhes da decisão do comitê e pistas para o restante do ano. Recados ao governo e ao mercado costumam repercutir na bolsa e no dólar. Antes disso, a Petrobras divulga o seu balanço do primeiro trimestre de 2024 depois do fechamento do mercado — expectativa para o possível anúncio de pagamento de dividendos pela estatal. Novos dados de inflação nos Estados Unidos e discurso de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, são os destaques no mercado internacional. O custo da importação de 1 milhão de toneladas de arroz por causa do desastre no Sul pode chegar a 4 bilhões de reais. As medidas para apoiar a população do estado já ultrapassam os 50 bilhões e o governador Eduardo Leite estima que serão necessários 19 bilhões para a reconstrução do Rio Grande do Sul. Diego Gimenes entrevista Valter Bianchi Filho, sócio da Fundamenta Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

