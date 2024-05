Dólar abaixo de R$ 5 é probabilidade remota em 2024, diz Jefferson Laatus

VEJA Mercado | 29 de maio de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 29. O mercado parece ter dado um “voto de confiança” a Magda Chambriard, nova presidente da Petrobras. As ações da estatal fecharam o pregão de ontem em alta de mais de 2% imediatamente depois da primeira entrevista coletiva da executiva. Chambriard disse que a companhia tem de ser rentável, atender os interesses dos acionistas majoritários e minoritários, bem como acelerar a exploração de petróleo. A ex-ANP não deu a entender que a política de preços dos combustíveis será alterada e que dividendos continuarão a ser distribuídos. Os analistas do banco BTG Pactual escrevem em relatório que há riscos negativos para o retorno da empresa, mas que muitas falas “parecem iguais”.

O Ibovespa, ainda assim, caiu 0,5% depois de um resultado primário do governo em abril que decepcionou o mercado. O superávit de 11 bilhões de reais no período foi menor a projeção de 13 bilhões. Dados de inflação e de crescimento econômico nos Estados Unidos ainda podem alterar o humor dos investidores na semana. A Câmara dos Deputados aprovou a taxação de 20% das encomendas internacionais de até 50 dólares. Diego Gimenes entrevista Jefferson Laatus, sócio-fundador da Laatus. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF