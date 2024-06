VEJA Mercado entrevista o economista Cláudio Frischtak às 10h

VEJA Mercado | 06 de junho de 2024.

O dólar comercial bateu a sua maior marca desde o início do governo Lula, em janeiro do ano passado. A moeda americana fechou o pregão cotada a 5,29 reais. Incertezas relacionadas às contas públicas do Brasil e um cenário de juros mais altos por mais tempo aumentam a aversão ao risco nos mercados e fortalecem o câmbio. Os investidores aguardam com grande expectativa a publicação do payroll do mês de maio nos Estados Unidos. Os dados mensais de emprego podem confirmar a tendência de desaceleração da economia americana e criar um cenário mais propício para cortes de juros nos EUA ainda neste ano. O Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, está mais pessimista sobre o processo de desinflação da economia.

O Senado Federal aprovou a taxação de 20% das encomendas internacionais de até 50 dólares depois do cabo de guerra entre a casa e a Câmara dos Deputados. O repórter Diego Gimenes entrevista Cláudio Frischtak, economista e presidente da Inter.B consultoria. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, no Facebook e no Twitter, a partir das 10h.

