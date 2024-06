Preços dos carros podem subir após cheias no Sul, diz Milad Kalume Neto

VEJA Mercado | 10 de junho de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta segunda-feira, 10. A produção brasileira de veículos despencou 26% no último mês de maio, segundo a Anfavea. A queda nos números acontece em decorrência das chuvas no Rio Grande do Sul, que paralisaram os trabalhos nas fábricas locais. A consultoria Bright Consulting estima que 200 mil automóveis da frota circulante do estado foram perdidos e que serão necessários 20 meses de vendas para repor os veículos. Outros 3 mil carros zero quilômetro estão inutilizados por causa das inundações. A edição do VEJA Mercado vai discutir o impacto dos números para o preço dos carros novos e usados no Brasil.

A semana ainda será marcada pela publicação de dados de inflação no Brasil e nos Estados Unidos, bem como pela prévia do PIB de abril e a reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano. Diego Gimenes entrevista Milad Kalume Neto, consultor automotivo independente. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF