Lula e Bolsonaro interferiram igualmente na Petrobras, diz Mauro Rochlin

VEJA Mercado | 16 de maio de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 16. A Petrobras perdeu o equivalente a 34 bilhões de reais em valor de mercado em um único dia. As ações da estatal desabaram 6% no pregão de ontem depois da demissão do então presidente Jean Paul Prates. O presidente Lula indicou Magda Chambriard, ex-diretora da Agência Nacional de Petróleo (ANP) durante o governo Dilma, para o cargo. O temor dos investidores é por uma guinada nas políticas de dividendos e combustíveis. Chambriard já defendeu em redes sociais que a Petrobras deveria aumentar os seus investimentos — tese mal vista por gestores e economistas.

Ainda assim, o Ibovespa amenizou sua queda e fechou em baixa de 0,2%. A inflação nos Estados Unidos em abril subiu 0,3%, abaixo da projeção média do mercado, que era de 0,4%.

O governo anunciou o pagamento de um auxílio de 5,1 mil reais a cerca de 200 mil famílias atingidas pelas chuvas no Rio Grande do Sul. O custo da medida, num primeiro momento, é de 1,2 bilhão de reais. Famílias que perderam suas casas e se encaixam nas faixas 1 e 2 do programa Minha Casa, Minha Vida, terão novos imóveis 100% custeados pelo governo, que também anunciou medidas para o saque emergencial de recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). Diego Gimenes entrevista Mauro Rochlin, economista e professor da Fundação Getúlio Vargas (FGV). O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube e no Facebook, a partir das 10h.

