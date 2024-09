Brasil corre risco de não cumprir meta de inflação, diz Marcelo Fonseca

VEJA Mercado | 27 de setembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em alta na manhã desta quinta-feira, 26. O Banco Central publicou uma nota técnica em que revelou que os brasileiros gastaram cerca de 21 bilhões de reais com apostas em bets no último mês de agosto. Beneficiários do programa social Bolsa Família gastaram 3 bilhões de reais e tiveram um gasto médio de 100 reais por pessoa. 70% são considerados chefes de família. A nota revela ainda que os maiores de 60 anos gastam 3 mil reais por mês em média com o segmento.

Em discurso na reunião ministerial do G20, o presidente Lula pediu melhores condições de crédito aos países emergentes e afirmou que as taxas de juros impostas a países do hemisfério sul são muito maiores do que as aplicadas a nações desenvolvidas.

Nos mercados, o Ibovespa e o dólar comercial praticamente não saíram do lugar. A prévia da inflação de setembro surpreendeu positivamente o mercado e foi menor do que as expectativas. Ainda assim, é grande o apelo de economistas e gestores por uma taxa Selic acima de 12% ao ano. Diego Gimenes entrevista Marcelo Fonseca, economista-chefe da Reag Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

