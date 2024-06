VEJA Mercado entrevista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda, às 10h

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Copom decidiu manter unanimemente as taxas de juros do Brasil em 10,5% ao ano. O comitê explica em seu comunicado que o cenário externo adverso exige cautela dos bancos centrais de países emergentes e que a atividade econômica e o mercado de trabalho do Brasil seguem apresentando uma dinâmica mais forte que o esperado. O Copom ressalta ainda que monitora os desenvolvimentos recentes da política fiscal e que a política monetária deve se manter contracionista por tempo suficiente em patamar que consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas.

O comitê se alinha ao mercado, que esperava por uma decisão unânime para a manutenção da taxa Selic. O ministro Fernando Haddad vai aguardar a ata para comentar a decisão e o presidente Lula disparou contra Roberto Campos Neto na última segunda-feira. Diego Gimenes entrevista Maílson da Nóbrega, ex-ministro da Fazenda e colunista de VEJA. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e LinkedIn, a partir das 10h.

