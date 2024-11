Caso Carrefour é péssimo sinal para acordo Mercosul-UE, diz Figueiredo

VEJA Mercado | 26 de novembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta terça-feira, 26. Há uma única pendência para a publicação do pacote de cortes de gastos do governo: o Congresso Nacional. Pelo menos é o que afirma Fernando Haddad, ministro da Fazenda. Ele disse a jornalistas que o governo já fechou todas as propostas, e que somente uma apresentação do pacote aos líderes do Congresso é o que impede a divulgação ao público. Essa reunião pode acontecer ainda hoje. O governo deve economizar cerca de 70 bilhões de reais em dois anos.

Nos mercados, as ações do Carrefour enfrentam bastante volatilidade. Os analistas do banco americano Goldman Sachs projetam que cada dia de interrupção nas vendas de carne bovina represente uma queda de até 1,09% no lucro líquido da empresa no Brasil. Os frigoríficos boicotam a rede depois de o Carrefour suspender a importação de carne de países do Mercosul na França. O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, e o presidente da Câmara, Arthur Lira, criticaram a posição dos franceses endossaram o boicote ao grupo.

Diego Gimenes entrevista Luiz Fernando Figueiredo, presidente do conselho de administração da Jive Investments e ex-diretor do Banco Central.

