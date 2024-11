VEJA Mercado entrevista Luis Leal, economista-chefe da G5 Partners

As bolsas europeias e os futuros americanos operam em leve alta na manhã desta sexta-feira (29), com investidores acompanhando dados de inflação divulgados na Europa e uma expectativa de liquidez mais reduzida no mercado financeiro dos Estados Unidos, devido à Black Friday, que fecha o pregão mais cedo por lá.

No Brasil, o mercado ainda repercute a divulgação do pacote fiscal do governo, recebido com ceticismo. A proposta incluiu pontos importantes, como o ajuste real do salário-mínimo dentro do estabelecido pelo Arcabouço Fiscal – de 0,6% a 2,5% – e uma proposta de economia grande, de R$ 70 bilhões até 2025. Porém, a notícia de que haveria isenção de imposto de renda para salários até R$ 5 mil e a instituição de um imposto de 10% a salários acima de R$ 50 mil não agradou, porque o que era para ser um pacote de cortes e virou uma condição do Planalto para aceitar um ajuste fiscal na visão de interlocutores de mercado. Como resultado, o dólar bateu a marca dos R$ 6, maior nível da história.

Juliana Machado entrevista Luis Otávio Leal, economista-chefe da G5 Partners. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

