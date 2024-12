VEJA Mercado entrevista Juliana Inhasz às 10h

As bolsas europeias operam sem sentido definido, enquanto os futuros americanos seguem em leve queda nesta segunda-feira (2), enquanto o mercado aguarda falas de membros do Federal Reserve, o banco central americano, previstos para o fim do dia. No Brasil, o mercado segue observando os desdobramentos da agenda fiscal do governo, enquanto seguem vendo piora nos indicadores econômicos. Divulgado hoje, o Boletim Focus mostra alta das projeções de economistas ouvidos pelo Banco Central tanto para inflação, quanto para a taxa Selic em 2025.

A editora Juliana Machado entrevista a economista Juliana Inhasz às 10h. O programa VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

