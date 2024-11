VEJA Mercado entrevista Jeferson Bittencourt, da ASA Investments, às 10h

VEJA Mercado | 21 de novembro de 2024.

Brasil e China assinaram 37 acordos comerciais de cooperação. As medidas envolvem a abertura de quatro mercados para produtos agropecuários brasileiros e também englobam áreas como infraestrutura, indústria, energia e mineração. O presidente chinês Xi Jinping se encontrou com o presidente Lula em Brasília e afirmou que a relação entre os países “está melhor do que nunca”. O Brasil também abriu portas para a chinesa SpaceSail, rival da Starlink do empresário Elon Musk, que está desenvolvendo um serviço de internet de alta velocidade por meio de um sistema de satélites.

Por outro lado, o presidente do Carrefour na França anunciou que não vai mais importar carne bovina do Mercosul depois de protestos de agricultores no país.

Nos mercados, a gigante Nvidia registrou receitas acima do esperado no terceiro trimestre de 2024 e obteve um lucro líquido de 19,3 bilhões de dólares no período. O mercado ainda aguarda com ansiedade a publicação do pacote de cortes de gastos pelo governo federal agora que as reuniões da cúpula do G20 se encerraram. Diego Gimenes entrevista Jeferson Bittencourt, chefe de macroeconomia da ASA Investments e ex-secretário do Tesouro Nacional. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

