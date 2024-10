Discurso do governo sobre despesas soa contraditório, diz Hemelin Mendonça

VEJA Mercado | 16 de outubro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 16. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, afirmou na noite de terça-feira que “chegou a hora de levar a sério a revisão de gastos”. A ministra teve uma reunião com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, para discutir o assunto. São esperados anúncios de cortes de despesas logo depois do segundo turno das eleições municipais. O governo deve atacar despesas obrigatórias, benefícios sociais e os supersalários do funcionalismo público. As sinalizações são amplamente esperadas e aguardadas pelo mercado, que tenta decifrar as pistas deixadas pelo governo federal. Tebet disse a jornalistas ainda que as iniciativas serão justas e palatáveis. A ministra afirmou que o arcabouço fiscal “está de pé” e que as metas serão cumpridas pelo governo.

Nos mercados, destaque para forte queda de 5% dos preços do petróleo. A gangorra das commodities pesou para o lado que vê como remota a chance de um ataque a campos de produção de petróleo do Irã, o que provocou a desvalorização da commodity na terça-feira. As ações de petroleiras despencaram e pressionaram o Ibovespa — o dólar comercial subiu. Diego Gimenes entrevista Hemelin Mendonça, especialista em mercado de capitais e sócia da AVG Capital. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

