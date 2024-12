Ruídos não devem influenciar decisão do BC, afirma Gustavo Sung

As bolsas europeias operam em alta, repercutindo o PIB da Zona do Euro no terceiro trimestre, que cresceu 0,4%, e os futuros americanos registram sinais mistos com investidores no aguardo do relatório de empregos, o Payroll, que será divulgado às 10h30. Outro destaque do dia é o avanço nas negociações entre Mercosul e União Europeia, que estão perto de fechar o acordo após 20 anos. O que se sabe até agora é que todos os envolvidos concordaram com o texto do acordo, com exceção da França e da Polônia. Apesar da resistência desses dois países, eles não formam a maioria necessária para barrar o acordo. A criação dessa zona de livre comércio é um passo muito importante, especialmente diante das ameaças do presidente eleito dos EUA, Donald Trump, que já afirmou que pretende elevar as tarifas comerciais durante os próximos anos da sua gestão.

A repórter Luana Zanobia entrevista Gustavo Sung, economista-chefe da Suno Research. Na próxima semana, o Copom realizará sua última reunião do ano, que também marcará o encerramento do mandato de Roberto Campos Neto como presidente do Banco Central. A partir do próximo ano, a instituição será liderada por Gabriel Galípolo, atual diretor de política monetária e indicado pelo presidente Lula. Existem dúvidas no mercado se Galípolo vai manter uma postura firme em ancorar a inflação à meta ou ceder às pressões do governo. “Acredito que esses ruídos não irão influenciar a decisão do BC, que deve continuar com uma política monetária bastante restritiva”, afirma Sung. Segundo ele, Galípolo provavelmente seguirá esse caminho, independentemente de pressões externas”, diz. As últimas indicações para o Banco Central foram, em sua maioria, positivas, e a instituição tomará as medidas necessárias para cumprir seu principal objetivo: trazer a inflação de volta à meta”, conclui. Para essa última reunião do ano, a aposta da Suno Research é de elevação de 0,75 pontos percentuais.

