VEJA Mercado entrevista Flávio Conde, da Levante Investimentos, às 10h

VEJA Mercado | 09 de agosto de 2024.

A Petrobras surpreendeu e frustrou todas as expectativas do mercado. Era esperado um lucro líquido de 22 bilhões de reais no segundo trimestre deste ano, mas a estatal entregou um prejuízo de 2,6 bilhões de reais. As despesas não recorrentes dispararam de 900 milhões para 23 bilhões de reais em um ano. A Petrobras justifica o resultado negativo a um acordo com o governo para encerrar uma disputa tributária, a um acordo de trabalho e à variação cambial no período. A empresa também anunciou o pagamento de 13 bilhões de reais em dividendos aos acionistas. O Magazine Luiza também reportou resultados e obteve um lucro líquido de 37 milhões de reais no segundo trimestre, revertendo prejuízo de 200 milhões de um ano atrás. É o terceiro trimestre consecutivo do Magalu no azul. Diego Gimenes entrevista Flávio Conde, analista da Levante Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

