Black Friday será uma prévia das dificuldades de 2025, diz Fabio Bentes

VEJA Mercado | 22 de novembro de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta sexta-feira, 22. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, deu um ultimato em relação ao pacote fiscal. Ele estabeleceu que as propostas serão anunciadas no máximo até a próxima terça feira. Essa não foi a primeira vez que o ministro estipulou uma data para anunciar o pacote. O primeiro prazo era logo depois das eleições municipais, há quase um mês. O atraso irrita o mercado e mantém as projeções de dólar e juros nas alturas. Rui Costa, ministro da Casa Civil, afirmou que os recursos da saúde e da educação não serão cortados. O governo arrecadou 248 bilhões de reais em impostos no último mês de outubro, uma cifra recorde para o mês.

Nos mercados, a Petrobras anunciou o seu plano de investimentos para os próximos cinco anos e surpreendeu ao anunciar um pagamento de 20 bilhões de reais em dividendos extraordinários aos seus acionistas. O destaque ficou por conta do aumento de 17 bilhões para 19,6 bilhões os investimentos previstos em áreas como refino, transporte, comercialização e fertilizantes. Diego Gimenes entrevista Fabio Bentes, economista sênior da Confederação Nacional do Comércio, Turismo e Serviços (CNC). O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

