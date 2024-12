Espinha dorsal da reforma tributária foi mantida, avalia Enrico Cozzolino

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA Mercado | 13 de dezembro de 2024

Na quinta-feira, 12, o Senado aprovou o projeto de regulamentação da reforma tributária. O PLP 68/2024 define as regras para cobrança do IBS, o CBS e o Imposto Seletivo, os três impostos sobre o consumo definidos pela reforma. Agora, o texto volta à Câmara e, depois, vai para sanção do presidente Lula. A expectativa é que a sanção ocorra ainda neste ano.

Enrico Cozzolino, sócio e chefe de análise da Levante Investimentos, avalia que, apesar das alterações feitas pelos senadores, o texto da regulamentação manteve-se dentro do esperado. “A expectativa já era de alguma desidratação, mas a espinha dorsal da reforma foi aprovada”, diz. “Não é a reforma ideal, (…) mas é melhor do que não fazer nada”, completa.

Camila Barros entrevista Enrico Cozzolino, sócio e chefe de análise da Levante Investimentos. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

