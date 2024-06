Haddad tem perdido sua credibilidade junto ao mercado, diz Carlos Kawall

VEJA Mercado | 13 de junho de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quinta-feira, 13. O Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que os recursos do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço (FGTS) serão corrigidos, no mínimo, pela inflação. Atualmente, os valores são atualizados pela taxa referencial (TR) + 3%. Agora, eles podem ser atualizados também pelo IPCA — o que for maior no mês. O Federal Reserve (Fed), o Banco Central americano, decidiu manter as taxas de juros do país entre 5,25% e 5,5% ao ano. O comunicado foi considerado moderado pelo mercado, mas a instituição reduziu a projeção de cortes este ano para somente um. Para 2025, há espaço para até quatro cortes de acordo com as projeções do Fed.

Dados mensais de inflação mais amenos nos EUA voltaram a trazer algum otimismo no mercado internacional. Ainda assim, o Ibovespa fechou abaixo dos 120 mil pontos pela primeira vez desde novembro de 2023 e o dólar comercial bateu a marca dos 5,40 reais. A crise política enfrentada pelo atual governo no Congresso e falta de credibilidade no campo fiscal preocupam gestores e economistas. Diego Gimenes entrevista Carlos Kawall, sócio-fundador da Oriz Partners e ex-secretário do Tesouro Nacional. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter e Linkedin, a partir das 10h.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify

Continua após a publicidade

Oferecimento de JHSF