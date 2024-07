Mercado foi paciente até demais com a política fiscal, diz Arthur Farache

VEJA Mercado | 24 de julho de 2024.

As bolsas europeias e os futuros americanos são negociados em baixa na manhã desta quarta-feira, 24. O presidente Lula teve a melhor aprovação entre todos os presidentes da América do Sul, de acordo com um levantamento da CB Consultoria. Lula ultrapassou o presidente argentino Javier Milei, que liderou o ranking em junho. O governo Lula foi avaliado como bom ou muito bom por 53% dos entrevistados. A pesquisa reflete uma melhora na avaliação já identificada pelo institutos Quaest e Datafolha. A popularidade de Lula sobe num momento em que a temperatura das críticas do presidente ao Banco Central e ao mercado subiram e subiram bastante. Dados mensais de inflação tem surpreendido positivamente bancos e corretoras e também indicam um controle dos preços no país. Por outro lado, o dólar disparou de 5 reais para 5,60 em poucas semanas.

Nos Estados Unidos, um levantamento da Reuters mostra a democrata Kamala Harris numericamente à frente do ex-presidente Donald Trump na corrida eleitoral americana. O dólar continua nas alturas e o Ibovespa na casa dos 127 mil pontos. Diego Gimenes entrevista Arthur Farache, CEO da Hurst Capital. O especialista afirmou que, apesar da melhora da economia e da popularidade de Lula, não há clareza sobre cortes de gastos no Brasil e que o mercado tende a ficar menos paciente nos próximos meses. O VEJA Mercado é transmitido de segunda a sexta, ao vivo no YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn e VEJA+, a partir das 10h.

