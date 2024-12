VEJA Mercado entrevista Arnaldo Lima, RI da Polo Capital, às 9h30

O destaque do desta terça-feira, 1o, é a divulgação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), que subiu 0,39% em novembro, acima da mediana de projeções do mercado, que indicava 0,36%. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,87%, acima do teto da meta perseguida pelo banco central (4,50%).

A divulgação do IPCA coincide com o primeiro dia da última reunião do Copom em 2024. De acordo com o Boletim Focus desta semana, o mercado financeiro aposta em uma alta de 0,75 ponto percentual, que levaria a Selic de volta aos 12%. A nova taxa de juros será divulgada amanhã, no fim da tarde.

Hoje também começa a sabatina dos indicados ao BC, na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado Federal. Os indicados são Izabela Correa, para a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta; Gilneu Vivan, para a diretoria de Regulação; e Nilton David para a diretoria de Política Monetária

Camila Barros entrevista Arnaldo Lima, RI da Polo Capital.

Publicidade